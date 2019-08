Channel League honors for baseball and softball

SANTA BARBARA, Calif. - The Channel League released their end of the year honors for baseball and softball.

Information courtesy of Dos Pueblos HS Athletic Director Dan Feldhaus.

Baseball



MVP Derek True SB 12

Pitcher of the Year Oscar Rojas L 11



First Team Name School Year

Anthony Firestone SB 11

Bryce Warrecker SB 11

Nick Oakley SB 11

Nick Dallow SB 12

Frank Gamberdella SB 12

Nate Jordan DP 12

Nico Martinez DP 12

Dylan Ledbetter DP 11

Evan Steinberger DP 11

Anthony Lopez C 12

Henry Manfredonia SM 10





Second Team Name School Year



Jordan Harris SB 10

Mason Boelter DP 12

Conner Gleissner DP 11

Sean Moua L 11

Ryan Morgan L 11

Matthew Gonzales C 12

Patrick Garcia C 12

Victor Heredia SY 9

Tyler Rassmussen SY 11

Justin Koslosky SY 12

Jack Winterbauer SM 12

Isaac Villarreal SM 12

Diego Sandoval SM 12



Honorable Mention Name School Grade



Jackson Hamilton SB 12

Moses Dokes SB 11

Luke Roberts DP 12

Andrew Guardino DP 12

David Leon DP 12

Kalub Ramirez L 12

Gunnar Thomas L 11

Nick Ahedo L 12

Stephen Espinoza L 10

Cesar Frausto C 12

Casey Hickman SY 12

Dante Berouty SY 12

Joaquin Sandoval SM 9

Brent Hyman SM 12

All Channel League Girls Softball 2019



Coach of the Year: Dos Pueblos High School Coach Mike Gerken



MVP Allison Speshyock DPHS P Sr

Armani Garcia SYHS P Jr





1st team First Name Last Name School Position Grade



Ali Borden DP Utl/P 11

Sierra Laughner DP SS 11

Mikayla Butzke DP 1B 11

Maggie Usher SY C 12

Allie Fryklund SM P 10

Mariah Villalobos Lompoc 1B 11

Briana Castro DP C/1B 11

Allison Gasper DP OF 11

Heidi Cardenas Lompoc OF 11

Antoinette Terrones Cabrillo 2B 11

Claire Early SM OF 11

Kyla Robbins SM 11





2nd team First Name Last Name School Position Grade



Josy Uyesaka DP OF 12

Jessica Reveles DP 2b 9

Jennifer Nichols DP 3B 12

Yesenia Vega SY 3B 11

Mikayla Baker SY OF 10

Lauren Swing SY SS 10

Morgan Jensen SM C 11

Hannah Larsh Lompoc C 12

Alyssa Perez SB 3B/C 10

Megan Cunnison SM 3B 12

Alexia Wilhite Cabrillo OF 10

Haley Larsh Lompoc SS/3B 10

Lily Martinez SY OF 9



Honorable Mention First Name Last Name School Position Grade



Estefana Perez SB P 12

Brooklyn Gregory Cabrillo 3B 12

Alina Terrones Cabrillo Of 9

Katie Heath Cabrillo 1b 11

Maddy Leung SM OF 12

Sinai Miranda SM 2B 12

Kendra Hockett Lompoc OF 10

Michelle Hill Lompoc IF 12

Mykenzie Ramirez DP C 11

Akshaya Ramko DP OF 11

Nicole Atiles SY 2B 12

Molly Kadlec SY OF 10