Pre-Evacuation Advisory issued for Santa Barbara County burn areas

SANTA BARBARA COUNTY, Calif. - Santa Barbara County has issued a pre-evacuation advisory for the Sherpa, Whittier, Thomas and Alamo Fire burn areas.

The warning is due to an approaching winter storm. For more evacuation information, click here.

The National Weather Service is forecasting the arrival of a storm Monday, Feb. 26, in the late afternoon that is expected to continue into Tuesday, Feb. 27.

Officials say the threat for minor debris flows is 5% due to possible thunderstorms forecasted in the Tuesday morning hours between 4 a.m. and 10 a.m. Cleanup efforts of debris basins have improved capacity for minor debris flows, according to county officials.

People living in the impacted burn areas need to prepare for the possibility of an evacuation.

"The Pre-Evacuation Advisory will remain in effect as the prediction for the storm on Thursday may meet evacuation thresholds," said Santa Barbara County officials in a Monday afternoon statement.

If anyone feels threatened, action should be taken to leave for higher ground or a safe area. Do not wait for a notification. If an individual or family has functional needs, or large animals to move, consider leaving in advance.

For more information on the risk please go to ReadySBC.org. Santa Barbara County residents are urged to register to receive emergency alerts.

County agencies, emergency officials, and the National Weather Service will continue to monitor the situation and provide updates as needed.

AVISO PREVIO A LA EVACUACIÓN PERMANECE EN EFECTO PARA EL CONDADO DE SANTA BÁRBARA

Condado de Santa Barbara -

El Aviso Previo a la Evacuación emitido por los oficiales del Condado para las áreas quemadas por los Incendios Sherpa, Whittier, Alamo y Thomas permanece en efecto. No se ordenan evacuaciones para la tormenta de lunes a martes. Sin embargo, las tormentas eléctricas pueden aparecer con poca o ninguna advertencia y pueden causar flujos de escombros.

El Servicio Meteorológico Nacional ha actualizado su pronóstico para el lunes y martes y ha reducido la amenaza de menores flujos de escombros para todas las áreas quemadas por los incendios en el Condado de Santa Bárbara. La amenaza de menores flujos de escombros es 5% debido a posibles tormentas eléctricas pronosticadas el martes entre las 4:00 a.m. y 10:00 a.m. Los esfuerzos de limpieza en nuestras cuencas de escombros ahora han mejorado la capacidad para menores flujos de escombros.

El Aviso Previo a la Evacuación seguirá en efecto ya que la predicción de la tormenta del jueves puede alcanzar los umbrales de evacuación. El público debe permanecer alerto ya que las inundaciones repentinas, el lodo y los flujos de escombros pueden ocurrir con poca o ninguna advertencia. Las agencias del condado, los oficiales de emergencias y NWS continuarán monitoreando la situación y proporcionarán actualizaciones según sea necesario.

Para más información visite https://readysbc.org.