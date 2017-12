Animals sheltered from Thomas Fire ready to return home

SANTA BARBARA COUNTY, Calif. - Information from the Santa Barbara County Public Health Department:

During the Thomas Fire, care for thousands of evacuated animals was coordinated by Santa Barbara County Animal Services and we are thankful for our partners at the Santa Barbara Humane Society, Santa Barbara Equine Evacuation and Assistance, El Capitan Ranch, Earl Warren Showgrounds, ASAP, BUNS, Santa Maria Valley Humane Society and the Santa Barbara County Public Health Department. Together these partners provided food and loving care under stressful circumstances.

All animals that were temporarily sheltered and cared for in Santa Barbara County while their owners were under Thomas Fire evacuation orders and warnings, eagerly await return to their loving homes and owners. With the lifting of all evacuation orders, it is important that animals be picked up by Friday, December 22nd.

With poor air quality and disruption in daily life routines, animals, like humans, experience stress when their environment changes. A return to what is familiar and known, will assist both animals and people to re-adjust. All will benefit from time together over the holidays.

Animals have received temporary care at various locations including the Santa Barbara Humane Society, Earl Warren, El Capitan Ranch and the Santa Barbara County Animal Shelters. Now that all evacuation orders have been lifted, pet owners should pick up their animals where they were dropped off, as soon as possible.

Owners should call the following numbers for more detailed information and to make arrangements for pick up:

Ventura County: 805-388-4341

Santa Barbara County: 805-681-4332

Animales Refugiados del Incendio Thomas listos para regresar a casa

Durante el incendio Thomas, el cuidado de miles de animales evacuados fue coordinado por el programa de Servicios para Animales del Condado y estamos muy agradecidos a nuestros socios en Santa Barbara Humane Society, Santa Barbara Equine Evacuation and Assistance, Rancho El Capitan, Earl Warren Showgrounds, ASAP, BUNS, Santa Maria Valley Humane Society y el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara. Juntos, estos socios proporcionaron comida y amoroso cuidado bajo circunstancias estresantes.

Todos los animales que fueron temporalmente refugiados y atendidos en el condado de Santa Barbara mientras sus dueños estaban bajo las órdenes de evacuación y advertencias del incendio Thomas, esperan ansiosamente el regreso a sus hogares y dueños. Con la eliminación de todas las órdenes de evacuación, es importante que los animales sean recogidos antes del viernes, 22 de diciembre.

Con la calidad de aire peor de lo normal y la interrupción en las rutinas de la vida diaria, los animales, como los humanos, experimentan estrés cuando su ambiente cambia. Un regreso a lo que es familiar y conocido ayudará a los animales y a las personas a reajustarse. Todos se beneficiarán del tiempo compartido durante los días festivos.

Los animales han recibido atención temporal en varios lugares, incluyendo Santa Barbara Humane Society, Earl Warren, Rancho El Capitán y Refugios de Animales del Condado de Santa Barbara. Ahora que se han eliminado todas las órdenes de evacuación, los dueños de las mascotas deben recoger sus animales en el lugar donde los dejaron, tan pronto como sea posible.

Los dueños deben llamar a los siguientes números para obtener información detallada y para hacer arreglos para recoger sus animales: