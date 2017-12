When do I need to use my N-95 mask?

N-95 mask (KEYT.com)

SANTA BARBARA COUNTY, Calif. - Information from the Santa Barbara County Public Health Department:

Santa Barbara County residents should keep their N-95 masks on hand as air quality may continue to be affected by the Thomas Fire smoke or ash. Ash may continue to be blown into the air during periods of high winds during the next weeks or months. Residents should also protect themselves by using an N-95 mask while cleaning up ash.

The general public and those with health conditions affected by air quality do not need to wear an N-95 mask if the air quality index is “good”. The public and especially those with health conditions affected by smoke or ash are urged to continue to monitor air quality at www.ourair.org.

Remember, N-95 masks require a tight seal to be effective. As a result the available adult sized masks will provide only limited protection for most children. N-95 masks when fitted properly provide some protection from the fine particles in smoke. Ordinary dust masks and surgical masks do not provide this protection. Individuals with heart and lung conditions should consult their health care provider before using an N-95 mask.

¿CUÁNDO NECESITO USAR MI MÁSCARA N-95?

Residentes del condado de Santa Bárbara deben tener a mano sus máscaras N-95 ya que la calidad del aire puede verse afectada por el humo o la ceniza del incendio Thomas. La ceniza puede continuar siendo arrojada al aire durante períodos de fuertes vientos durante las próximas semanas o meses. Los residentes también deben protegerse usando una máscara N-95 mientras limpian las cenizas.

El público en general y aquellos con condiciones de salud afectadas por la calidad del aire no necesitan usar una máscara N-95 si el índice de calidad del aire es "bueno". El público y especialmente aquellos con condiciones de salud afectadas por humo o ceniza se recomienda que continúen monitoreando la calidad del aire en www.ourair.org.

Tenga en cuenta que las máscaras N-95 requieren un sello hermético para ser eficaces y, como resultado, las máscaras disponibles de tamaño adulto proporcionarán solo una protección limitada para la mayoría de los niños. Las máscaras N-95 cuando se instalan adecuadamente proporcionan cierta protección contra las partículas finas en el humo. Las máscaras ordinarias contra el polvo y las máscaras de cirugía no brindan esta protección. Las personas con enfermedades cardíacas y pulmonares deben consultar a su proveedor de atención médica antes de usar una máscara N-95.